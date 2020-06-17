  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:27:00 -
Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 734 Sokak’ta Bayramoğlu Apartmanındaki dairesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Nazmiye Vayısoğlu’ndan 3 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis kapıyı çaldı. Cevap alamayınca ve kapıyı açan kimse olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Sağlık ekipleri ve polisler eve girince Nazmiye Vayısoğlu’nu evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazmiye Vayısoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı