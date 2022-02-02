Üç gün sürecek Olimpiyat Meşalesi Koşusu başladı

Yeni Akit Ankara

Meşaleyi, daha sonra bugünkü ikinci teslim noktasında 2006 Torino Kış Olimpiyatları ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda kısa pist hız pateni dünya şampiyonu olan Wang Meng teslim alarak koşuya devam etti. Meşaleyi taşıyan herkes bir dakika boyunca ortalama 52 metre koşuyor. Koşunun ilk ayağında 370’in üzerinde kişi, 6,5 saatlik sürede toplam 19,5 kilometre kat edecek.

Beijing, Yanqing ve Zhangjiakou yarışma bölgelerinde toplam üç gün sürecek Meşale Koşusu’nda bin 200’ün üzerinde kişi meşaleyi taşıyacak. Olimpiyat Meşalesi, 4 Şubat günü Çin Ulusal Stadyumu’ndaki ana meşale kulesine getirilecek.