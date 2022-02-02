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Spor Üç gün sürecek Olimpiyat Meşalesi Koşusu başladı
Spor

Üç gün sürecek Olimpiyat Meşalesi Koşusu başladı

Beijing 2022 Kış Olimpiyatları Meşale Koşusu’nun Beijing ayağı bugün düzenlenen törenle başladı. Olimpik Orman Parkı’nda bu sabah düzenlenen törene Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng de katıldı. Aynı zamanda 24. Kış Olimpiyatları Çalışma Grubu’nun lideri olan Han Zheng, Beijing Kış Olimpiyatları meşalesini yaktıktan sonra, Çin’in sürat pateni branşındaki ilk dünya şampiyonu Luo Zhihuan’a aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 15:54:00 -
Üç gün sürecek Olimpiyat Meşalesi Koşusu başladı

Yeni Akit  Ankara

Meşaleyi, daha sonra bugünkü ikinci teslim noktasında 2006 Torino Kış Olimpiyatları ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda kısa pist hız pateni dünya şampiyonu olan Wang Meng teslim alarak koşuya devam etti. Meşaleyi taşıyan herkes bir dakika boyunca ortalama 52 metre koşuyor. Koşunun ilk ayağında 370’in üzerinde kişi, 6,5 saatlik sürede toplam 19,5 kilometre kat edecek.

Beijing, Yanqing ve Zhangjiakou yarışma bölgelerinde toplam üç gün sürecek Meşale Koşusu’nda bin 200’ün üzerinde kişi meşaleyi taşıyacak. Olimpiyat Meşalesi, 4 Şubat günü Çin Ulusal Stadyumu’ndaki ana meşale kulesine getirilecek.

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