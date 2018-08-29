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Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu hala aranıyor

Zonguldak'ın İnağzı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 15 yaşındaki Yaren O. adlı kız çocuğu, üç gündür aranıyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:13
Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu hala aranıyor

Zonguldak'ta üç gün önce evinden ayrılan 15 yaşındaki Yaren O. her yerde aranıyor.

Olay, İnağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 15 yaşındaki Yaren O., önceki gün İnağzı Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızın ailesi durumdan endişelenerek polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Bütün ekiplere eşkal bilgisi ulaştırılan Yaren O. her yerde aranıyor. Ekipler, Yaren O'yu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:13
  1. Zonguldak
  2. Yaren O
  3. İnağzı Mahallesi

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