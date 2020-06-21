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Spor

Üç futbolcusu Kovid-19'a yakalanan Dinamo Moskova'nın lig maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:15:19 -
Üç futbolcusu Kovid-19'a yakalanan Dinamo Moskova'nın lig maçı ertelendi

ANKARA (AA) - Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen 3 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Clinton N'Jie, Charles Kabore ve Sebastian Szymanski'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Üç futbolcunun karantinaya alındığı ve takımın bugün Krasnodar ile oynayacağı lig maçının 19 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı.

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