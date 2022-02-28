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Gündem Üç büyükşehirde COVID-19 vaka sayısı azaldı!
Gündem

Üç büyükşehirde COVID-19 vaka sayısı azaldı!

Her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83 İzmir'de 776,25 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 12:26:00 -
Üç büyükşehirde COVID-19 vaka sayısı azaldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, 12-18 Şubat'ta her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83 İzmir'de 776,25 oldu.

COVID-19 vaka sayısı, 5-11 Şubat'ta İstanbul'da 717,58, Ankara 1323,97, İzmir 1017, 38 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin olduğunu belirtti.

İllere göre 12-18 Şubat'ta her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları şöyle sıralandı:

" Adana (868,08), Adıyaman (664,56), Afyon (507,67), Ağrı (160,11), Aksaray (652,81), Amasya (1961,64), Ankara (1216,83), Antalya (148,44), Ardahan (446,64), Artvin (1049,29), Aydın (713,38), Balıkesir (784,50), Bartın (441,72), Batman (145,29), Bayburt (188,14), Bilecik (677,95), Bingöl (74,88), Bitlis (230,78), Bolu (876,21), Burdur (1108,08), Bursa (881,12), Çanakkale (1007,40), Çankırı (803,50), Çorum (1292,08), Denizli (1136,86), Diyarbakır (398,13), Düzce (688,57), Edirne (563,92), Elazığ (584,44), Erzincan (634,08), Erzurum (191,31), Eskişehir (675,22), Gaziantep (370,54), Giresun (1023,21), Gümüşhane (308,42), Hakkari (160,31), Hatay (703,41), Iğdır (376,06), Isparta (899,53), İstanbul (617,50), İzmir (776,25), Kahramanmaraş (680,27), Karabük (1111,57), Karaman (975,13), Kars (340,83), Kastamonu (872,76), Kayseri (785,79), Kırıkkale (804,44), Kırklareli (886,83), Kırşehir (1206,86), Kilis (639,80), Kocaeli (972,93), Konya (790,46), Kütahya (706,31), Malatya (652,78), Manisa (474,18), Mardin (222,43), Mersin (864,13), Muğla (870,40), Muş (116,72), Nevşehir (652,59), Niğde (481,68), Ordu (1190,48), Osmaniye (961,64), Rize (1073,30), Sakarya (682,08), Samsun (1606,32), Siirt (174,71), Sinop (896,03), Sivas (476,48), Şanlıurfa (252,73), Şırnak (82,88), Tekirdağ (543,74), Tokat (1336,12), Trabzon (1091,85), Tunceli (857,19), Uşak (806,04), Van (86,59), Yalova (1142,95), Yozgat (869,77), Zonguldak (902,52)"

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