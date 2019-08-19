Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:- "Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır"- "Seçimle iş başına gelmek, hiç kimseye teröre ve teröriste destek olma hakkı vermez"

ANKARA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı. Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamalarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasinin, millet iradesini meşru ve legal şekilde kullanmanın aracı olduğunu belirten Özhaseki, "Demokrasi, millete hizmet etmek maksadıyla seçilenlerin ellerindeki imkanları yine millete hizmet yoluna hasretmelerinin adıdır. Seçimle iş başına gelmek, hiç kimseye teröre ve teröriste destek olma hakkı vermez." değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, şunları kaydetti: "Devletimiz, terör destekçisi eylemlere karşı gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aziz milletimizin her bir kuruşu kutsaldır, değerlidir. Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır. Sözde demokrasi havariliği adına devletin önleyici tasarrufuna karşı duruş sergilemek, aslında demokrasiyi terörün insafına terk etmek anlamını taşır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.