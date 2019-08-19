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Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur"- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:03
Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılmasının "yerinde", DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da "devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürü" olduğunu bildirdi.

Destici, yazılı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur." ifadesine yer verdi.

Terörün tüm unsurlarına karşı içeride ve dışarıda topyekun mücadele kararlılığının bir yönünün de teröre destek veren kişi ve kurumlarla mücadele edilmesi olduğunu vurgulayan Destici, üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasının bu kapsamda olduğunu belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir.

Hükümet bunu görmezden gelseydi asıl o zaman hata yapmış olurdu. Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan üç büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim."

- "Yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yazılı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Halkın oylarıyla seçilerek göreve gelenlerin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirlediği çerçevede görevlerini ifa etmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:03
  1. Diyarbakır
  2. Kayyum atanması
  3. mardin
  4. Mustafa Destici
  5. van

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