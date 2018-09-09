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Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek

Emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak.

09 Eylül 2018 Pazar 16:40
Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği seyyanen zamla birlikte 150 bin emekli 3 zam alacak.

Tüm emeklilerin maaşı ocak ayında değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş yükseldiği için ocak ayında ek ödeme tutarı da artacak. Yüzde 4-5'lik ek ödeme, bu tarihte yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

OCAK AYINDA UYGULAMAYA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil, ancak en geç ocak ayında uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 zam almış olacak.

4 AYRI ORAN KALDI

Memur emeklilerine de ocak ayında 3 zam göründü. Toplu sözleşme ile maaşlara yüzde 4 zam yapılacak, ayrıca 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Hem Merkez Bankası'nın hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini Ocak'ta fark çıkabileceğini ortaya koyuyor. Memur emeklilerinin enflasyon farkı, Merkez'in tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödeme tutarı da artacak. İlk iki aylık oran 2.86 oldu. 4 oran daha eklenecek.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:40
  1. SSK
  2. Bağ-Kur
  3. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  4. Memur emeklileri

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