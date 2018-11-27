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Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri

Üç aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

27 Kasım 2018 Salı 18:00
Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri

Artık başını bir dakika kadar dik tutabilir. Zeminle açı 90 derece olmuştur. Boyun, omuz ve omur üst kasların gelişmesi artar. Bebek kollarını öne verip, destek sağlamaya başlar.

Oturtulmak için öne çekildiğinde, başını kaldırır ve bir müddet arkaya düşürmez. Boyun kas sistemi güçlenmiştir. Bacaklar hafif bükük durur. Üçüncü ayın sonunda oturma hareketlerinde baş, yarım dakika dik durabilir. Fakat omurga henüz düz tutulamaz. Ayakları üzerinde tutulduğunda dizler büküktür.

Eline verilen çıngırağı iki eliyle ağzına götürmeye çalışır.

Gözleri önüne getirilip gezdirilen cismi, göz ucundan diğerine kadar izler. Çok kere baş da beraber döner. Burada anlamlı olan gözlerin hareketidir.

Gülümsemesi sosyal davranış simgesi hâline gelmiştir. Bebek sert konuşmaya ve azarlamaya bile gülücüklerle cevap verir. Yabancılara bile gülümser. En karakteristik olanı, insan yüzü dışında hiçbir şeye gülümsemez. Bunun anlamı halâ çözülemedi!

Bu ayın sonunda bebek, gargara yapar gibi sesler çıkartır. Bu seslerde bazı anlamsız hece mırıldanmaları da seçilebilir.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:00
  1. üç aylık bebek
  2. üç aylık bebeğin özellikleri

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