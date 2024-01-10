Üç ayların ilk başlangıcı Regaip Kandili yarın

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

"RAĞBETİMİZ SADECE RABB'İMİZE OLMALIDIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, manevi iklimin hakim olduğu üç aylarda regaip gecesi gibi gün ve geceleri iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç aylarda farz ve vacip olan ibadetlerin yanı sıra gönüllü ibadetlerin ön plana çıkması gerektiğini belirten Bozkurt, "Biz zaten normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri yapıyoruz. Bunun dışında gönüllü ve fedakarca yaptığımız manevi eğilimleri regaip olarak tanımlayabiliriz." dedi.

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Üç ayların habercisinin recep, recep ayının da habercisinin regaip gecesi olduğunu anımsatan Bozkurt, "Bu zaman diliminde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz çokça olmalı. İnşirah Suresi'nde de belirtildiği gibi rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalıdır. O halde bu kutsal günlerde dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabb'imize iletelim. Rabb'imize içtenlikle dua ederek istekte bulunursak bunu geri çevirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Regaip Kandili'nin olduğu günde oruç tutmak, akşamında ise Kur'an-ı Kerim'i okuyup dua etmenin önemini vurgulayan Bozkurt, üç ayların Türkiye ve İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dirliğine vesile olması dileğinde bulundu.