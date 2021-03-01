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İSLAM Üç aylarda oruç nasıl tutulur? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur?
İSLAM

Üç aylarda oruç nasıl tutulur? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur?

Üç aylarda oruç nasıl tutulur? Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan Müslümanlar açısından çok mübarek bir aydır. Recep, Allah’ın (C.C) ayı, Şaban, Hz Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) ayı, Ramazan ise Müslümanların ayı. Kutlu bir zaman dilimleri olan üç aylarda oruç tutmak isteyenler nasıl oruç tutacağını merak etmekte. Üç aylarda her gün mü oruç tutulur? İşte Diyanet’ten üç aylarda oruç nasıl tutulmalı? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:18:00 - 2021-03-01 15:18:53
Üç aylarda oruç nasıl tutulur? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

 

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