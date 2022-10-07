Üç aylara ne kadar kaldı? Ramazan ne zamana denk geliyor 2023
Pek çok kişi üç aylara ne kadar süre kaldığını, ramazan ayının bu sene hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırıyor. Peki, 2023 ramazan bayramı ne zaman?
Mevlid kandiliyle birlikte üç aylara ne kadar kaldığı da araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 yılı üç aylar ne zaman hangi tarihte başlayacak?
Üç aylara ne kadar kaldı? Ramazan ne zamana denk geliyor 2023
Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 21 Şubat Salı günü ise şaban ayı başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.
Üç aylar nedir?
Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
2023 yılı dini günler takvimi
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü
19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili