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İSLAM Üç aylara ne kadar kaldı? Ramazan ne zamana denk geliyor 2023
İSLAM

Üç aylara ne kadar kaldı? Ramazan ne zamana denk geliyor 2023

Pek çok kişi üç aylara ne kadar süre kaldığını, ramazan ayının bu sene hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırıyor. Peki, 2023 ramazan bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 00:40:00 -
Üç aylara ne kadar kaldı? Ramazan ne zamana denk geliyor 2023

Mevlid kandiliyle birlikte üç aylara ne kadar kaldığı da araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 yılı üç aylar ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Üç aylara ne kadar kaldı? Ramazan ne zamana denk geliyor 2023

Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 21 Şubat Salı günü ise şaban ayı başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.

Üç aylar nedir?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

2023 yılı dini günler takvimi

23 Ocak 2023 Pazartesi  Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma       Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe               Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü

19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili

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