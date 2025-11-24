İslam dünyasında manevi atmosferin en yoğun hissedildiği dönemlerden biri olan Üç Aylar, Ramazan’a doğru uzanan derin bir hazırlık sürecini temsil ediyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman dilimi, hem bireysel ibadetlerin hem de toplumsal dayanışmanın arttığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Yapılan dualar, tutulan oruçlar, hayır faaliyetleri ve kandillerle zenginleşen bu süreç, Ramazan’ın bereketli iklimine adım atmanın ilk işareti kabul ediliyor. Bu yıl ise takvimde nadir görülen bir durum yaşanacak ve Üç Aylar’ın 2025’te iki kez idrak edilecek olması dikkatleri dini takvime çevirdi. Peki Üç Aylar tam olarak ne zaman başlayacak?

Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Üç Aylar, Hicrî 1447 yılının başlangıcı olan Recep ayıyla birlikte 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak.

2025’te Üç Aylar neden iki kez yaşanacak?

Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl 10–11 gün geri gelmesi nedeniyle 2025 yılı takviminde istisnai bir durum oluşuyor. Buna göre Üç Aylar, yılın ilk döneminde Ocak–Mart aralığında bir kez yaşanacak; yılın sonunda ise 21 Aralık 2025’te yeniden başlayarak 2026’ya taşınacak. Bu ikili döngü, yaklaşık 33 yılda bir görülen nadir bir takvim uyumu olarak biliniyor.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2026 Ramazan ayı, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. Son oruç 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak ve Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü kutlanacak. Böylece Üç Aylar’ın ikinci döngüsü, Ramazan’ın bereketiyle birlikte devam edecek.

2025–2026 Üç Aylar takvimi nasıl?

Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba

Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma