  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Udun tellerini keserek algı yapmaya çalışmıştı: Şovmen Hakan Altun yılbaşı gecesi paraya para demeyecek!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!

Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural hakkında yeni gelişme

Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı

MHP'den 'bedelli askerlik ücreti' çıkışı: Kişinin gelir durumuna göre belirlensin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tarihi ayar!

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

ATAK 2 projesinde heyecanlandıran gelişme! Erken uçacak

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
İSLAM Üç aylar başlangıcı 2022? Üç aylar ne zaman başlıyor 2022
İSLAM

Üç aylar başlangıcı 2022? Üç aylar ne zaman başlıyor 2022

Üç aylar ne zaman 2022 | 2022 yılına kısa bir zaman kala pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zamana hangi aya denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:14:00 -
Üç aylar başlangıcı 2022? Üç aylar ne zaman başlıyor 2022

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2022 yılında üç aylar hangi aya denk geliyor?

Üç aylar başlangıcı 2022? Üç aylar ne zaman başlıyor 2022

Yılsonu yaklaştıkça 2022 dini günleri de araştırılmaya başlandı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.

2022 yılı dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

Üç ayların hükmü nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2022 hac kayıtları ne zaman 2022 hac kayıt yenileme ne zaman?
2022 hac kayıtları ne zaman 2022 hac kayıt yenileme ne zaman?

İSLAM

2022 hac kayıtları ne zaman 2022 hac kayıt yenileme ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB ve IMF'den Türkiye kararı
Ekonomi

AB ve IMF'den Türkiye kararı

IMF'den sonra Türkiye'nin büyüme tahminine ilişkin bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi.
Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Gündem

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Konsey toplantımız 2016 yılında ..
Mülteci düşmanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha! 100 bin lira istiyor
Gündem

Mülteci düşmanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha! 100 bin lira istiyor

Mülteci düşmanlığıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücret..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay