Üç aylar başlangıcı 2022? Üç aylar ne zaman başlıyor 2022
Üç aylar ne zaman 2022 | 2022 yılına kısa bir zaman kala pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zamana hangi aya denk geliyor?
Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2022 yılında üç aylar hangi aya denk geliyor?
Üç aylar başlangıcı 2022? Üç aylar ne zaman başlıyor 2022
Yılsonu yaklaştıkça 2022 dini günleri de araştırılmaya başlandı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.
2022 yılı dini günler takvimi
Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022
Regaib kandili 3 Şubat 2022
Miraç kandili 27 Şubat 2022
Berat kandili 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022
Üç ayların hükmü nedir?
Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.