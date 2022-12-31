Mübarek üç aylara kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple milyonlar 'Üç aylar ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?

Halk arasında recep, şaban ve ramazan ayları için üç aylar ifadesi kullanılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü decep ayı başlayacak. Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü başlayacak. Merakla beklenen ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

23 Ocak 2023 Recep ayı

26 Ocak 2023 Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Miraç Kandili

21 Şubat 2023 Şaban ayı

6 Mart 2023 Berat Kandili

23 Mart 2023 Ramazan ayı

17 Nisan 2023 Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Arife

21 Nisan 2023 Ramazan Bayrramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Ramazan Bayrramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Ramazan Bayrramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Arefe

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (1. Gün)

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (2. Gün)

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (3. Gün)

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı)

28 TEmmuz 2023 Aşure Günü

26 Eylül 2023 Mevlid Kandili