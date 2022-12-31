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İSLAM Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?
İSLAM

Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?

Milyonlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte 'Üç aylar ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 20:52:00 -
Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?

Mübarek üç aylara kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple milyonlar 'Üç aylar ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?

Halk arasında recep, şaban ve ramazan ayları için üç aylar ifadesi kullanılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü decep ayı başlayacak. Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü başlayacak. Merakla beklenen ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

23 Ocak 2023    Recep ayı

26 Ocak 2023    Regaib Kandili

17 Şubat 2023   Miraç Kandili

21 Şubat 2023   Şaban ayı

6 Mart 2023      Berat Kandili

23 Mart 2023    Ramazan ayı

17 Nisan 2023   Kadir Gecesi

20 Nisan 2023   Arife

21 Nisan 2023   Ramazan Bayrramı (1. Gün)

22 Nisan 2023   Ramazan Bayrramı (2. Gün)

23 Nisan 2023   Ramazan Bayrramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Arefe

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (1. Gün)

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (2. Gün)

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (3. Gün)

28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023            Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı)

28 TEmmuz 2023  Aşure Günü

26 Eylül 2023     Mevlid Kandili

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