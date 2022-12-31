Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?
Milyonlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte 'Üç aylar ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Mübarek üç aylara kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple milyonlar 'Üç aylar ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Üç aylar ayın kaçında başlayacak? 2023 üç aylar ne zaman?
Halk arasında recep, şaban ve ramazan ayları için üç aylar ifadesi kullanılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü decep ayı başlayacak. Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü başlayacak. Merakla beklenen ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
23 Ocak 2023 Recep ayı
26 Ocak 2023 Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Miraç Kandili
21 Şubat 2023 Şaban ayı
6 Mart 2023 Berat Kandili
23 Mart 2023 Ramazan ayı
17 Nisan 2023 Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Arife
21 Nisan 2023 Ramazan Bayrramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Ramazan Bayrramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Ramazan Bayrramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Arefe
28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (1. Gün)
28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (2. Gün)
28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (3. Gün)
28 Haziran 2023 Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Muharrem ayı (Hicri Yılbaşı)
28 TEmmuz 2023 Aşure Günü
26 Eylül 2023 Mevlid Kandili