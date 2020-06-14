Üç ayda 3 milyar liralık ciro başarısı

Holding şirketlerinin konumlandığı Kayseri’de finansal sonuçları değerlendiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, “Buna rağmen hedeflerimizi gerçekleştirerek ulaştığımız finansal büyüme ve karlılıkla, ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Erciyes Anadolu Holding’in 2019 yılının birinci çeyreğinde 2 milyar 847 milyon lira olarak gerçekleşen cirosu, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,5’lik artışla 3 milyar 33 milyon liraya yükseldi” dedi.

Disiplinli çalışmanın ödülü

Erciyes Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin de, aldıkları başarılı sonucu şu sözlerle değerlendirdi: “Mart ayından itibaren etkisini yoğun olarak hissettiğimiz pandemi sürecinde disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle başarılı sonuçlara ulaştık. Üretim, dağıtım ve satış konularında farklı senaryo ve stratejiler oluşturduk. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim en değerli varlığımız çalışanlarımızdır. Bu yüzden öncelikle onların sağlık ve iş hayatlarını güvence altına alacağımız projelere öncelik verdik. Bu dönemde grubumuzdan hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkarmama kararımızı ciddiyetle uyguladık.”

Ekonomiye katma değer sağlamaya devam

Pandemi dönemindeki çalışmalara da değinen Ertekin, şöyle konuştu: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına finansal katılımımızın yanında grup olarak sahip olduğumuz tüm bilgi, beceri ve üretim gücümüzle devletimizin başlattığı mücadeleye katıldık. Ülkemize duyduğumuz sevgi ve bağlılıkla Holding ve tüm şirketlerimiz adeta birbiriyle yarıştı. Doqu Home markamız kamu kuruluşları için maske üretimi yaparken, Bellona Mobilya düzenli önlük ve maske üretiminin yanında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanemiz için ‘Biyolojik Numune Alma Kabin’leri hazırladı Boyteks Tekstil yüksek teknoloji ile üretilen ve dünyada bir ilk olan Boyteks Antiviral kumaşın uluslararası test ve ISO 18184 (Determination of Antiviral Activity of Textile Products) onayının ardından üretime başladı. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve ülkemize katma değer sağlamak için çalışmaya, üretmeye ve istihdama devam ediyoruz.”