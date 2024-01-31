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Dünya Üç ABD askeri öldürülmüştü! İHA saldırısının Beyaz Saray failleri açıkladı! Saldırısı açıklaması
Dünya

Üç ABD askeri öldürülmüştü! İHA saldırısının Beyaz Saray failleri açıkladı! Saldırısı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-31 22:44:00 - 2024-01-31 22:52:30
Üç ABD askeri öldürülmüştü! İHA saldırısının Beyaz Saray failleri açıkladı! Saldırısı açıklaması

ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı. İlgili açıklama

ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Ürdün'de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu!

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