Üç ABD askeri öldürülmüştü! İHA saldırısının Beyaz Saray failleri açıkladı! Saldırısı açıklaması
ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı. İlgili açıklama
ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.
ABD Başkanı Biden, Ürdün'de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu!
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