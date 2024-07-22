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Ekonomi UBS: Türkiye'de Dolar Milyonerlerinde Patlama Yaşanacak! %43 Artış Bekleniyor!
Ekonomi

UBS: Türkiye'de Dolar Milyonerlerinde Patlama Yaşanacak! %43 Artış Bekleniyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 00:40:00 -
UBS: Türkiye'de Dolar Milyonerlerinde Patlama Yaşanacak! %43 Artış Bekleniyor!

İsviçre merkezli banka UBS’nin Global Servet Raporu’na göre, Türkiye’deki dolar milyoneri sayısı 2028’e kadar 87 binin üzerine çıkacak.

CNBC-e'nin UBS’in 15’inci Global Servet Raporu’ndan aktardığı bilgilere göre, 2008’deki mali kriz sonrası servet her yerde büyüdü, ancak en dramatik gelişme Türkiye’de kaydedildi. Ülkedeki yetişkin başına düşen ortalama servet yerel para cinsinden yüzde 1708 arttı. Bu artışla, Tayvan’ın ardından Türkiye, dolar milyoneri sayısında en fazla artış beklenen ikinci ülke oldu.

Rapora göre, Türkiye’de 2023 yılında dolar milyoneri sayısı 60 bin 787 iken, bu sayının 2028’de yüzde 43 artarak 87 bin 72’ye yükselmesi bekleniyor.

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