UBS: Türkiye'de Dolar Milyonerlerinde Patlama Yaşanacak! %43 Artış Bekleniyor!

CNBC-e'nin UBS’in 15’inci Global Servet Raporu’ndan aktardığı bilgilere göre, 2008’deki mali kriz sonrası servet her yerde büyüdü, ancak en dramatik gelişme Türkiye’de kaydedildi. Ülkedeki yetişkin başına düşen ortalama servet yerel para cinsinden yüzde 1708 arttı. Bu artışla, Tayvan’ın ardından Türkiye, dolar milyoneri sayısında en fazla artış beklenen ikinci ülke oldu.

Rapora göre, Türkiye’de 2023 yılında dolar milyoneri sayısı 60 bin 787 iken, bu sayının 2028’de yüzde 43 artarak 87 bin 72’ye yükselmesi bekleniyor.