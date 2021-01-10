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Spor Übeyd Adıyaman'dan olay sözler: Bana şikeci damgası vurdunuz
Spor

Übeyd Adıyaman'dan olay sözler: Bana şikeci damgası vurdunuz

Süper Lig'de Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde kaleci Übeyd Adıyaman'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:14:00 -
Übeyd Adıyaman'dan olay sözler: Bana şikeci damgası vurdunuz

Süper Lig’deki ilk maçına Galatasaray'a karşı çıkan Gençlerbirliği’nin 23 yaşındaki file bekçisi Übeyd Adıyaman, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Galatasaray maçında gösterdiği performanstan dolayı kendisine güvenen herkesten özür dileyen Übeyd Adıyaman, maçtan sonra aldığı birçok mesajda annesine ve nişanlısına ağza alınmayacak sözlerin kullanıldığını ifade etti.

​Alınan kötü sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren 23 yaşındaki kaleci, “Öncelikle herkese hayırlı geceler, sağlıklı günler dilerim. Bugün ki aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu. O anımdaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır, adım gibi biliyorum. Bugün ki sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum. Hiçbir bahanenin arkasına da sığınmayacağım; yaşım gençti, ilk maçımdı gibi cümleler yazmayacağım. Bugün ki yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten, daha sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına, kendi adıma özrü bir borç bilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum."

"Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Birçok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. Maçtan sonra aldığım mesajlar... Anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar lütfen kendini benim yerime koysun. Ajitasyon yapmıyorum. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim."

"Babasız büyüyen, yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime kardeşlerime sesleniyorum; ilk maçına çıkan, heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize ‘şikeci’ diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında alt yapıda oynarken attığım tweetler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla temsil eden bütün büyük takımlarımız için birçok tweet attım. Ama herkes işine geldiği gibi yorum yapmış. Yer bildirimlerim gündem olmuş. O tweetleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi hepsi, bir çoğumuzda kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden şikeci damgası yemek gerçekten kaldırılacak bir yük değil. Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

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