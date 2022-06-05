Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu

Cenevre'de bir mahkemenin 2019'da aldığı karara itiraz eden Uber yönetimi temyize başvurmuştu.

Federal Mahkeme aldığı kararla Cenevre mahkemesinin Uber'in "işveren statüsünde" olduğu yönündeki kararını onayladı.

Mahkemenden yapılan açıklamada, kararın "keyfi" olmadığına, Cenevre'de çalışan Uber sürücülerinin şirket ile "iş ilişkisi" bulunduğuna hükmedildiği belirtildi.

Açıklamada "Federal Mahkeme (Uber'in) ilgili itirazını reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Uber'den karara tepki

Mahkeme kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre'de Uber'e erişim engellendi.

Mahkeme kararına tepki gösterin Uber ise kararda "sürücülerin kendi istekleriyle istihdam edilmek istemediğinin" dikkate alınmadığını savundu. Uber, Cenevre'deki hizmetlerini geçici olarak askıya almaktan başka seçeneği olmadığını doğruladı.

Cenevre kantonu yetkilileri ise kararı "tarihi” olarak nitelendirirken, diğer kantonlara da emsal teşkil edebileceğini bildirdi.

"2 bin Uber sürücüsü mağdur oldu"

Öte yandan Cenevre'de Uber sürücüsü olan Türk vatandaşı Osman Ayrancı, AA'ya yaptığı açıklamada mahkeme kararı ile "adeta ortada kaldıklarını" belirtti.

Şehirde yaklaşık 2 bin kişinin Uber sürücüsü olduğunu ve mağdur olduklarını vurgulayan Ayrancı, "Dün geceden itibaren faaliyetlerimiz durduruldu. Sadece biz değil müşteriler de mağdur oldu. İnsanlar istedikleri yerlere gidemedi. Uber, kentte büyük bir açığı dolduruyordu." dedi.

Ayrancı, mahkeme kararının sonuçlarına kendilerine hiç kimsenin bilgilendirme yapmadığını ve tedbir alınmadığını belirterek, "İşsiz kaldık, kimse bir çözüm yolu, alternatif üretmedi. Acil bir çözüm bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cenevre'deki taksi şoförlerinin ise mahkeme kararını kutladığı öğrenildi.