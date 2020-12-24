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Teknoloji Uber'e erişim engeli kaldırılıyor
Teknoloji

Uber'e erişim engeli kaldırılıyor

İstinaf mahkemesi, Türkiye'de Uber'e erişim engeli getiren ilk mahkemenin kararını hatalı buldu. Uber Global Sözcüsü, “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:43:00 - 2020-12-24 09:48:15
Uber'e erişim engeli kaldırılıyor

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Temasa geçilen Uber Global Sözcüsü “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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