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Seçim 2019 Sayfası

Uber'den kritik Türkiye kararı! Resmi açıklama yapıldı

Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Uber, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

09 Nisan 2019 Salı 11:37
Uber'den kritik Türkiye kararı! Resmi açıklama yapıldı

Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Buna göre şirket, gelecek dönemde XL araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.

'Yeni çözümler bulmak istiyoruz'

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi.

KDV açıklaması

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV'nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.

(SPUTNİK)

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:37
  1. Uber
  2. Türkiye açıklaması
  3. kritik karar
  4. yolcu taşımacılığı

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