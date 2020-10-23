Uber, bir akıllı telefon uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yerlere kadar eşlik edecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç, tekne ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.

Uber, taksi yolculuğundan daha ucuz olmakla birlikte aynı zamanda bireylerin arabalarıyla yarı zamanlı para kazanmalarını da kolaylaştırır.

Uber çalışma şekli nasıldır?

Uber, tüm başvuru sahiplerinin geçmiş kontrollerinden geçmesini ve temiz sürüş kayıtlarına sahip olmasını gerektirir. Adayların ayrıca 21 yaşında olması, üç yıllık sürücü deneyimine sahip olması ve istihdam edilecekleri eyalette geçerli bir sürücü belgesine sahip olmaları gerekir.

Uber ile işe alınmak ne kadar sürer?

Belgeniz gönderildikten sonra ekibimiz onu inceleyecek ve onaylayacaktır. Bu aşama genellikle 1 ila 3 iş günü sürer. Belgeniz onaylandığında, güvenlik doğrulama sürecini başlatırız. Bu, etkinleştirme işleminin en çok zaman alan adımıdır ve tamamlanması genellikle 7 gün sürer.

Türkiye'de Uber kullanmak bir anlamda yasaklandı. Peki, Uber Türkiye'de neden yasaklanıyor? Uygulamadan en çok şikayetçi olan taksiciler. Uber sisteminin Türkiye'de vergi ödemediği, bunun da haksız kazanç olduğu dile getiriliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uber uygulamaaının hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor."