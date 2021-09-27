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Dünya UAEA: İran nükleer tesislerde kameralara erişime izin veren anlaşmaya uymuyor
Dünya

UAEA: İran nükleer tesislerde kameralara erişime izin veren anlaşmaya uymuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran ile ilgili çarpıcı olayı duyurdu. Türkiye’nin komşusu İran’ın iki hafta önce imzaladığı UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerdeki kameralara erişimine izin veren anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 11:20:00 -
UAEA: İran nükleer tesislerde kameralara erişime izin veren anlaşmaya uymuyor

İran ve UAEA’nın 12 Eylül’de vardığı anlaşmaya göre, UAEA uzmanları nükleer tesislerdeki güvenlik kameralarına yeni hafıza kartları takabilecek ve görüntü çekimi devam edebilecekti.

Ancak UAEA, İran’ın Kerec şehrinde bulunan Santrifüj Teknoloji Şirketi kompleksinde santrifüj bileşenleri üreten bir montaj tesisine uzmanların erişimini engellediğini ve güvenlik kameralarındaki hafıza kartlarının değiştirmesine izin verilmediğini duyurdu.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, İran’ın UAEA uzmanlarının Kerec’deki santrifüj montaj atölyesine girmesine izin vermeme kararının, 12 Eylül’de yapılan anlaşma ile çeliştiğini vurguladı.

İki hafta önce Grossi, Tahran’ı ziyaret etti ve İranlı yetkililerle nükleer tesislerdeki izleme ekipmanının bakımı konusunda anlaştı.

Söz konusu santrifüj montaj tesisi, geçtiğimiz Haziran ayında saldırıya uğradı, İran bunu İsrail’in bir sabotaj girişimi olarak nitelendirdi.

Saldırının ardından New York Times gazetesi, bu tesisin uranyum zenginleştirme için Ferdo ve Natanz tesislerinde kullanılan santrifüjlerin ana üretim merkezlerinden biri olduğunu iddia etti.

Bilgi sahibi bir kaynak, tesisi hedef alan silahlı insansız hava aracının (SİHA) görünüşe göre tesisten uzak olmayan bir yerden, İran’ın içinden havalandığını öne sürdü.

UAEA tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda, saldırıda tesisteki kameralardan birinin tamamen çalışmaz hale geldiği, bir diğerinin ise ağır hasar aldığı bilgisi yer aldı.

Raporda, saldırı sonucu hasarın İran’ın kabul ettiğinden daha kötü olduğu da belirtildi.

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