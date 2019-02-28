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U23 Güreş Milli Takımı’nda hedef Avrupa şampiyonluğu

4-10 Mart tarihleri arasında Sırbistan’ın Novisad kentinde düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Greko-Romen, Serbest ve Kadın Milli Güreş Takımları hazırlıklarının son aşamasına geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:01
U23 Güreş Milli Takımı’nda hedef Avrupa şampiyonluğu

4-10 Mart tarihleri arasında Sırbistan’ın Novisad kentinde düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Greko-Romen, Serbest ve Kadın Milli Güreş Takımları hazırlıklarının son aşamasına geldi.


Zorlu şampiyonada mindere ilk olarak Greko-Romen stildeki güreşçilerimiz çıkacak. Milliler hazırlıklarını Teknik Direktör Salih Bora yönetiminde Bursa TOHM Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Salih Bora iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takım olarak Avrupa güreş şampiyonasına hazırız. U23 Takımı’na çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçiler önümüzdeki ve sonraki olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Ben bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum" dedi.


U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen stilde; 55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdullah Toprak, 67 kiloda Hacı Karakuş, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım yer alıyor.



Kadın güreşçiler Edirne’de çalışıyor


Sırbistan’daki şampiyona için 4 Mart tarihinde Novisad’a hareket edecek olan U23 Kadın Güreş Takımı’nda da zorlu şampiyona için hazırlıklar sürüyor. 10 sıkletin tamamında mücadele edecek olan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Efrahim Kahraman takımın performansından memnun olduğunu söyleyerek, “U23 ve A takımımızla birlikte başarılı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Son yıllarda takım olarak üstüne koyarak ilerliyoruz. Başarılı sonuçların altına imza atıyoruz. Ben Sırbistan’dan yine başarılarla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kadınlarda şu isimler bulunuyor:


50 Kilo: Aynur Erge


53 Kilo: Zeynep Yetgil


55 Kilo: Eda Tekin


57 Kilo: Elif Yanık


59 Kilo: Hatice Ece Tekin


62 Kilo: Derya Bayhan


65 Kilo: Aslı Tuğcu


68 Kilo: Kadriye Aksoy


72 Kilo: Beste Altuğ


76 Kilo: Ayşegül Özbeğe



Serbest güreşçiler şampiyonaya 6 Mart’ta gidecek


U23 Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren Serbest Güreş Takımı, zorlu şampiyona için 6 Mart tarihinde yola çıkacak. Teknik Direktör İshak İrbayhanov, Avrupa şampiyonası için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederek, “Artık sayılı günler kaldı. Kadromuzu belirledik ve çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Hedefimiz takım halinde ilk üçe girmek" diye konuştu. Şampiyonada serbest stilde olan sporcular ise şunlar:


57 Kilo: Şaban Kızıltaş


61 Kilo: Selahattin Sert


65 Kilo: Selim Kozan


70 Kilo: Ömer Faruk Çayır


74 Kilo: Fazlı Eryılmaz


79 Kilo: Ramazan Sarı


86 Kilo: Arif Özen


92 Kilo: Erhan Yaylacı


97 Kilo: İbrahim Çiftçi


125 Kilo: Hüseyin Civelek

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:01
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