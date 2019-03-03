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U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı Sırbistan’da

Sırbistan’ın Novisad şehrinde 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Milli Güreş Takımı Sırbistan’a gitti.

03 Mart 2019 Pazar 12:37
U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı Sırbistan’da

Sırbistan’ın Novisad şehrinde 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Milli Güreş Takımı Sırbistan’a gitti.


U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Milli Güreş Takımı Sırbistan’a ulaştı. 10 sıkletin tamamında mücadele edecek olan millilerde; 55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdullah Toprak, 67 kiloda Hacı Karakuş, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım. Ay-yıldızlılar 7 Mart tarihinde yurda dönecek. Kadın güreşçiler 4 Mart, serbest stil güreşçiler ise 6 Mart tarihinde Sırbistan’a gidecek.



Musa Aydın:"Hedefimiz ilk üç"


Sırbistan’a hareket öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çok zorlu bir şampiyonada mücadele edileceğini belirterek, “U23 güreş takımlarımıza çok önem veriyoruz. Bu gençler bizleri önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Bizleri Sırbistan’da son derece zorlu bir şampiyona bekliyor. Ama ne olursa olsun, her zaman olduğu gibi yine hedefimiz tüm takımlarımızın ilk üçe girmesi. Ekip olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bugün Greko-Romen stildeki güreşçilerimizle birlikte yola çıkıyoruz. 4 Mart tarihinde kadınlarımız, 6 tarihinde ise serbest güreşçilerimiz Sırbistan’a gidecek. Ben tüm sporcu ve teknik heyetimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:37
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