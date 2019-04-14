U21 derbisinde saha karıştı U21 Ligi’nin 28.

U21 Ligi’nin 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi golsüz eşitlikle sona ererken, mücadele bitimiyle iki takım oyuncuları birbirlerine girdi.

U21 Gelişim Ligi’nin 28. haftasında oynanan derbi mücadelede Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Galatasaray’ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertli ekip, Burak Albayrak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bu pozisyonun ardından iki takım arasında tartışma çıktı ve oyuncular birbirine girdi. İki takımın teknik heyeti araya girerek oyuncuları sakinleştirirken, maçın hakemi bazı oyunculara kırmızı kart gösterdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 63’e yükselterek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 55 puanla 4. sırada yer aldı.

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