Spor U19 derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi
Spor

U19 derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
U19 derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi

U19 derbisi gol yağmuruna sahne oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Bordo-mavililer 90+6'da bulduğu golle puanını 40'a çıkarırken, sarı-lacivertliler 26 puanda kaldı.

U19 PAF Ligi derbisinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçı Trabzonspor, 4-3'lük skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat attı.

Trabzonspor puanını 40 yaparken, Fenerbahçe 26 puanda kaldı.

