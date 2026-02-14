U19 derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi
U19 derbisi gol yağmuruna sahne oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Bordo-mavililer 90+6'da bulduğu golle puanını 40'a çıkarırken, sarı-lacivertliler 26 puanda kaldı.
U19 PAF Ligi derbisinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçı Trabzonspor, 4-3'lük skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat attı.
Trabzonspor puanını 40 yaparken, Fenerbahçe 26 puanda kaldı.