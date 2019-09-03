U18 Milli Takımı’nın kadrosuna Nurettin Korkmaz ve Doğan Alemdar davet edildi U18 Milli Takımının 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde Litvanya’da, Litvanya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

U18 Milli Takımının 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde Litvanya’da, Litvanya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

U18 Milli Takım aday kadrosuna İstikbal Mobilya Kayserispor’un gelecek vaat eden isimlerinden Nurettin Korkmaz ve kaleci Doğan Alemdar davet edildi. Daha önce U17 Milli Takım kampına davet edilen Nurettin Korkmaz ve Doğan Alemdar, gösterdikleri başarılı performansların ardından U18 Milli Takım aday kadrosuna davet edilmenin sevincini yaşıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 12.00’de İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel’de toplanacak. U18 Milli Takımı’nın Litvanya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Murat Akşit (Btc Turk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (1.FC Köln), Furkan Metin (Altınordu), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Gürkan Başkan (Fenerbahçe A.Ş.), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Vefa Temel (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş.), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Ali Karakaya (Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Serhat Ahmetoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.)

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