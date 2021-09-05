"U dönüşü yaptı" deyip duyurdular: Türkiye ile ittifak kurmak istiyorlar

Bulgar basını, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin Orta Doğu'da diplomatik pozisyonların yeniden şekillenmesine ve bir yıl öncesine kadar düşünülemez olan yeni ittifakların oluşmasına yol açtığını yazdı.

"Afganistan'dan çekilme yeni ittifakları meydana getirdi"

Yapılan analizde şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi başka bir şaşırtıcı ittifakı meydana getirdi. BAE, Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmak, ekonomik ve stratejik bir ortaklık kurmak için aylardır Türkiye ile gizli temaslarda bulunuyor. Bu temaslar, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun bin Zayed'in Ağustos ortasında Türkiye'yi ziyaret etmesiyle kamuoyuna duyuruldu. Sonrasında BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü."

"BAE 'U' dönüşü yaptı"

Katar'a uygulanan ambargo sonrası iki ülke ilişkilerinin gerginleştiği belirtilen makalede, "Birleşik Arap Emirliği U dönüşü yaptı ve şimdi Türkiye ile ittifak oluyor" denildi.

"Türkiye, BAE'ye askeri ve siyasi fırsatlar sağlayabilir"

BAE'nin tamamen ABD'ye bağlı olmayacak bir stratejik ağ aramaya başladığı vurgulanan makalede, "Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü ülkelerinden biridir ve NATO üyesidir. Türkiye, Bin Zayed'in aradığı askeri ve siyasi fırsatları sağlayabilir. Sonuç olarak, bir yıl önce İsrail'in müttefiki olan BAE, Türkiye ile de ortak olacak. ABD kısıtlamalar getirse bile bu ortaklık BAE'nin silah, insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizatla donatılabileceği anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı.

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