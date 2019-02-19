U-17 Play-Off maçları başlıyor Kayseri U-17 Ligi Play-Off maç programı belli oldu.

Kayseri U-17 Ligi Play-Off maç programı belli oldu.

A-B Gruplarını gruplarında başarıyla tamamlayan 6 takım Play-Of’ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Kayseri şampiyonu olan takım Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.

23-24 Şubat 2019 tarihinde oynanacak olan 1.hafta maçları ile başlayacak.

1.Hafta

Erkiletspor-Talasgücü Belediyespor

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Atletikspor-Kayseri Şekerspor

2.Hafta

Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor

Kayseri Şekerspor-Erkiletspor

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor

3.Hafta

Talasgücü Belediyespor-Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor

Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor

4.Hafta

Kayseri Atletikspor-Talasgücü Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor-Erkiletspor

5.Hafta

Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor

Erkiletspor-Kayseri Atletikspor

Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor

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