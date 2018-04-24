TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün uyarısı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "Genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesi tarım sektörü açısından önem arz etmektedir." dedi.

30 BİN LİRAYA KADAR HİBE

Bayraktar, yazılı açıklamasında, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini hatırlattı.

Bayraktar, genç çiftçi desteğinin nüfusu 20 binden az yerleşim birimlerinde uygulandığını anımsatarak, destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin, ön başvurularını buradan, kesin başvurularını ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapmaları gerektiğini kaydetti.

30 NİSAN SON GÜN

Genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesinin tarım sektörü açısından önem arz ettiğini belirten Bayraktar, kırsala yönelik bu tip projelerin, hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesinde, iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin şekilde üretimde yer almasına katkıda bulunacağını vurguladı.