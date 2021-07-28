TYT puanıyla tercih yapılacak bölümler hangileri 2021? 2 yıllık sayısal sözel bölümleri 2021
YÖK Atlas 2 yıllık bölümler. 2021 YKS puanı ile tercih edilecek önlisans bölümleri hangileri? 2021 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar YKS 2021 sonuçları sorgulaması yaparak 2 yılık bölüm mü yoksa 4 yıllık bölüm tercihi mi yapacaklarına yönelik 2021 YKS puanlarını sorgulayarak öğrenebilmekte. 2 yıllık bölüm tercihinde bulunmaya hak kazanan adaylar 2021 TYT puanı ile tercih yapacak 2 yıllık bölümleri merak ediyor. Peki TYT puanı ile tercih yapılacak önlisans bölümleri hangileri? İşte 2 yıllık sözel, sayısal bölümleri 2021.
Son dakika haberine göre 2 milyon 607 bin adayın girdiği 2021 YKS sonuçları "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan ve 28 Temmuz’da sonuçların açıklandığı 2021 YKS tercihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS sınav sonuçlarına göre, 2 yıllık bölümler hangileri? İşte 2 yıllık sağlık bölümleri, tıp bölümleri, hukuk bölümleri, bilişim bölümleri…
Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler, bu yıl da TYT puanını kullanarak tercih yapabilmekte. TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. 2 yıllık üniversite bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testi'ne girerler. Bu sınavdan en az 150 net puan yaptıklarında iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etme hakkına sahip olurlar. 2021 üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları..
2 yıllık sayısal bölümleri
Anestezi
Bilgisayar Programcılığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi Makineleri İşletme
Gemi İnşaatı
Harita ve Kadastro
İlk ve Acil Yardım
Makine
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mekatronik
Metalurji
Radyoterapi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Web Tasarım ve Kodlama
2 yıllık sözel bölümleri 2021
2 yıllık sözel bölümleri hangileri?
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Medya ve İletişim
Görsel İletişim
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Yerel Yönetimler
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Marka İletişimi
Kültürel Miras ve Turizm
2 yıllık sağlık bölümleri
Sağlık Bölümleri
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Odyometri
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Diyaliz
Otopsi Yardımcılığı
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Radyoterapi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
Optisyenlik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Elektronörofizyoloji
Perfüzyon Teknikleri
Nükleer Tıp Teknikleri
Eczane Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Podoloji
Çevre Sağlığı
Atçılık ve Antrenörlüğü
Evde Hasta Bakımı
Yaşlı Bakımı
Denizci Sağlığı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
2 yıllık teknoloji bölümleri
Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Mekatronik
Elektronik Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Su Altı Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimari Restorasyon
2 yıllık adalet bölümleri
Adalet
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Nüfus ve Vatandaşlık
Dış Ticaret
Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
YÖK Atlas 2 yıllık bölümler
YÖK Atlas Önlisans bölümleri ve taban puanları için tıklayın. Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki önlisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:
Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
Sınavsız yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (eslkeler)
YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı
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