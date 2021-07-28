TYT puanıyla tercih yapılacak bölümler hangileri 2021? 2 yıllık sayısal sözel bölümleri 2021

Son dakika haberine göre 2 milyon 607 bin adayın girdiği 2021 YKS sonuçları "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan ve 28 Temmuz’da sonuçların açıklandığı 2021 YKS tercihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS sınav sonuçlarına göre, 2 yıllık bölümler hangileri? İşte 2 yıllık sağlık bölümleri, tıp bölümleri, hukuk bölümleri, bilişim bölümleri…

Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler, bu yıl da TYT puanını kullanarak tercih yapabilmekte. TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. 2 yıllık üniversite bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testi'ne girerler. Bu sınavdan en az 150 net puan yaptıklarında iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etme hakkına sahip olurlar. 2021 üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları..

2 yıllık sayısal bölümleri

Anestezi

Bilgisayar Programcılığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gemi Makineleri İşletme

Gemi İnşaatı

Harita ve Kadastro

İlk ve Acil Yardım

Makine

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mekatronik

Metalurji

Radyoterapi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Web Tasarım ve Kodlama

2 yıllık sözel bölümleri 2021

2 yıllık sözel bölümleri hangileri?

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çocuk Gelişimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Medya ve İletişim

Görsel İletişim

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yerel Yönetimler

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Marka İletişimi

Kültürel Miras ve Turizm

2 yıllık sağlık bölümleri

Sağlık Bölümleri

İlk ve Acil Yardım

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Odyometri

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Diyaliz

Otopsi Yardımcılığı

Çocuk Gelişimi

Diş Protez Teknolojisi

Radyoterapi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi

Optisyenlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Elektronörofizyoloji

Perfüzyon Teknikleri

Nükleer Tıp Teknikleri

Eczane Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Podoloji

Çevre Sağlığı

Atçılık ve Antrenörlüğü

Evde Hasta Bakımı

Yaşlı Bakımı

Denizci Sağlığı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

2 yıllık teknoloji bölümleri

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Mekatronik

Elektronik Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Su Altı Teknolojisi

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Basım ve Yayın Teknolojileri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimari Restorasyon

2 yıllık adalet bölümleri

Adalet

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Nüfus ve Vatandaşlık

Dış Ticaret

Bankacılık ve Sigortacılık

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme Yönetimi

YÖK Atlas 2 yıllık bölümler

YÖK Atlas Önlisans bölümleri ve taban puanları için tıklayın. Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki önlisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

Sınavsız yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (eslkeler)

YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

YKS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı

Kayıtlı öğrenci sayısı

Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı

Programdan mezun olan öğrenci sayısı

Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı

Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

ÖSYM 2021 YKS taban puanları, kontenjanları için tıklayın