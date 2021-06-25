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Eğitim TYT, AYT, YDT süresi kaç dakika, ne zaman bitiyor?
Eğitim

TYT, AYT, YDT süresi kaç dakika, ne zaman bitiyor?

YKS 2021 için beklenen gün geldi çattı. Yarın ilk oturumlarına girecek olan üniversite öğrencisi adayları YKS oturumlarının sürelerini merak ediyor. TYT, AYT, YDT olarak 3 farklı oturumda uygulanacak YKS sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte TYT, AYT, YDT süreleri...

Yeniakit Publisher
2021-06-25 19:45:00 -
TYT, AYT, YDT süresi kaç dakika, ne zaman bitiyor?

Üniversiteye hazırlanan yaklaşık 2 milyona yakın öğrencinin 2 gün, 3 oturum sürecek YKS maratonu yarın başlıyor. Peki 2021 AYT/TYT/YDT sınavları saat kaçta gerçekleştirilecek? 

TYT, AYT, YDT süresi kaç dakika, ne zaman bitiyor?

YKS sınavı için heyecan dorukta. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adayların bina girişi ile saat kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. TYT sınav süresi 135 dakika. TYT sınavı 12.30'da son bulacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve adaylar yine saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. AYT sınavının süresi ise 180 dakikadır. AYT sınavı 13.15'te bitecektir.

Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak ve adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav süresi ise 120 dakikadır. YDT sınavı 17.45'te sona erecektir.

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