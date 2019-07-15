Tyler Boyd Beşiktaş’ta Beşiktaş Kulübü, ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı.

Beşiktaş Kulübü, ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı.

Beşiktaş Kulübü, Vitoria Guimaraes’den ABD’li futbolcu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında Vitoria Guimaraes’den Ankaragücü’ne kiralık olarak giden Boyd, çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

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