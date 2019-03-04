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TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park

- Medical Park, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak yüzme milli takımının tüm sağlık ihtiyaçlarını üstlenecek

04 Mart 2019 Pazartesi 11:27
TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park

İSTANBUL (AA) - Medical Park, Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) sağlık sponsoru oldu.

Ortaköy'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Medical Park markasını bünyesinde bulunduran MLP Care'in Kurumsal Tanıtım ve Marka Yönetimi Koordinatörü Barış Bezel ile milli yüzücüler Berke Saka ve Demirkan Demir katıldı.

Anlaşmaya göre, Medical Park, yıl boyunca lisanslı yüzücülere ve teknik ekiplere sağlık hizmetlerinde özel imkanlar sunmanın yanı sıra, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak millilerin tüm sağlık ihtiyaçlarını üstlenecek.

Ayrıca 1 yıl boyunca federasyon tarafından düzenlenen müsabaka, yarışma gibi tüm etkinliklere o ilde faaliyet gösteren Medical Park Hastaneleri tarafından ambulans ve ilk yardım ekibi desteği, tüm lisanslı yüzme sporcularına ve teknik kadrolara sağlık hizmetlerinde özel imkanlar sunulacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Erkan Yalçın "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecinde sporcularımıza ve Türk yüzme sporuna destek olacak her projenin içinde yer almaya gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Bu süreçte yanımızda yer alan ülkemizin önemli sağlık markalarından biri olan Medical Park'ın yönetimine teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde yüzme sporunu ihya ve inşaa edeceklerini düşünerek yola çıktıklarını aktaran Yalçın, "2020, 2024 ve 2028 inşallah Türkiye'nin ayak sesleridir. Kendi insanımız bunun en iyisini yapabilir diyerek yola çıktık. Kendi çocuklarımıza değer vermek ve onları ileriye taşımak bizim asli görevimiz dedik ve bunu ilke edindik. Sporcularımızın amaçları İstiklal Marşı'nı dinletmek." diye konuştu.

Sponsorluk ile destek verdikleri spor dallarına yüzmeyi de eklemekten gurur duyduklarını dile getiren Barış Bezel, "Federasyonumuzla yaptığımız bu anlaşma ile toplumsal sorumluluk anlayışımızın önemli bir parçası olan spora destek yaklaşımımızı artık yüzme gibi değerli bir branşa da yansıtacağız. Sporcu sağlığı alanındaki bilgi birikimiz ile yüzmenin ülkemizde gelişmesi ve yaygınlaşması için değerli çalışmalara imza atan federasyonumuza destek olmak bizim için gurur kaynağı olacak. Spor ve sağlık ayrılmaz bir ikili." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:27
  1. Medical Park
  2. sağlık sponsorluğu
  3. Türkiye Yüzme Federasyonu

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