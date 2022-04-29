Twitter'ın yeni sahibinin tweet karnesi kötü çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, platformun geleceğiyle ilgili çok sayıda tartışmaya yol açtı. ABD hükümeti bile konuya dahil olarak "büyük sosyal medya platformlarının sahip olduğu güçten endişe duyduklarını" açıkladı.

Musk'ın 44 milyar dolarla Twitter'ı alması, bu platformda tepki çeken tweetlerinin de tekrardan gündeme gelmesine neden oldu.

Platforma 2009'da katılan Musk, paylaşımlarıyla başını belaya soktu ve birden fazla davayla karşılaştı.

Twitter'ın yeni sahibinin platformdaki geçmişini inceledik.

Tayland'daki mağara operasyonu

Elon Musk 2019'da mağara dalıcısı Vernon Unsworth hakkında "pedofil herif" ifadelerini kullanması nedeniyle davalık oldu.

Musk daha sonra bu tweetini sildi.

Unsworth Taylan'da bir mağarada mahsur kalan 12 genci kurtarma faaliyetlerindeki rolü nedeniyle dünyanın dikkatini çekmişti.

Musk da operasyona yardım için bir mini denizaltı bağışlamak istemişti.

Fakat Unsworth'ün bu teklifi bir "halkla ilişkiler faaliyeti" olarak nitelendirip reddetmesi üzerine ikili bir söz düellosuna girdi.

Unsworth, Musk'ın paylaşımının ardından Los Angeles'ta 190 milyon dolarlık bir hakaret davası açtı fakat davayı kaybetti.

Kararın ardından Unsworth'ün avukatı Lin Wood "Bu karar istediğiniz kişiye istediğiniz suçlamayı yöneltip hesap vermeyeceğiniz anlamına geliyor" demişti.

Covid-19 paylaşımları

Covid-19 salgını Mart 2020'de pandemi olarak sınıflandırıldıktan sonra Elon Musk, sokağa çıkma yasağı gibi önlemleri eleştirdi ve bunların "aptalca olduğunu" söyledi.

Haziran 2020'deki bir paylaşımında istatistiklere koronavirüsten ölüm olarak giren kişilerin neye göre sınıflandırıldığını sorguladı.

Aşı yaptırmış olsa da aşının zorunlu olmasını eleştirdi ve Kanadalı kamyon şoförlerinin protestoları sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Adolf Hitler'e benzeterek Yahudilerin tepkisini çekti.

Putin'e düello daveti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline çok sayıda ünlü tepki gösterse de Elon Musk'ın paylaşımı en sıra dışı tepkilerden biriydi.

Musk 14 Mart'ta Twitter hesabından Vladimir Putin'i düelloya davet etti:

"Vladimir Putin'i teke tek dövüşe davet ediyorum. Bahis Ukrayna."

Daha sonra Putin'in resmi hesabını da etiketleyerek bir paylaşım daha yaptı.

Judoda kara kuşak sahibi olan Putin ise henüz bir yanıt vermedi.

ABD Başkanı Biden'ı rencide etti

Elon Musk'ın servetinde en büyük paylardan biri, elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ait.

Musk Ocak ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araç üretiminden bahsederken rakiplerini anıp Tesla'yı anmamasından rahatsız oldu.

27 Ocak'taki paylaşımında "Biden insan formundaki bir ıslak çorap kuklası" dedi.

Bir tweetle Tesla hisselerini düşürdü

Elon Musk, Twitter'da Tesla hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle yatırımcılarla birden fazla kere sorun yaşadı ve şirketin değer kaybetmesine yol açtı.

Kasım ayında bir Twitter anketiyle şirketteki hisselerini satıp satmamayı halka sorup yüzde 58 oranında satma yanıtı alınca Tesla hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Mayıs 2020'de de Tesla hisselerinin değerinin çok yüksek olduğunu yazdı ve borsada yaşanan büyük çalkantı sonrası şirket 14 milyar dolar değer kaybetti.

Son paylaşım: Coca-Cola şakası

Elon Musk'ın tartışma yaratan son paylaşımı, şirketi satın aldıktan sonra geldi.

28 Nisan'daki tweetinde bir espri yaparak, bir sonraki hedefinin Coca-Cola'yı alıp içine kokain eklemek olduğunu yazdı.

1885'te ABD'li eczacı John Pemberton tarafından icat edilen içeceğin içinde ilk başlarda koka yaprağı özü vardı.

O dönem kokain yasaldı ve ilaçlarda sıklıkla kullanılıyordu.

1929'da ise bu madde Coca-Cola'dan çıkarıldı.

Musk'ın 87,4 milyon takipçisinin bir kısmı bu paylaşımı beğenirken bir kısmı da uyuşturuculardan bahsetmesini doğru bulmadı.

Bu, Musk'ın uyuşturucu nedeniyle eleştirildiği ilk olay değildi.

2018'de bir podcast yayıncısı olan Joe Rogan ile video söyleşisinde esrar içmişti.

Kaydın yapıldığı California eyaletinde esrar yasal olsa da bazıları bunun kötü bir imaj oluşturduğunu söyleyerek Musk'ı eleştirmişti.