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Dünya Twitter'ın Trump nefreti şaşırttı
Dünya

Twitter'ın Trump nefreti şaşırttı

Küresel sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın finans müdürü Ned Segal eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 02:23:00 -
Twitter'ın Trump nefreti şaşırttı

Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.

Segal, "Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez." dedi.

Şirket politikalarının "insanların şiddete teşvik edilmediğinden emin olmak için" tasarlandığına ve "ihlalcilerin" geri gelmesine izin vermediğine değinen finans yöneticisi, Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesi durumunda bile kişisel Twitter hesabını kullanamayacağını net bir şekilde ifade etti.

6 Ocak'ta Trump yanlılarının Amerikan Kongresini basması sonrası, sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarına ciddi sansür uygulamaya başlamıştı.

Instagram ve Facebook, Trump'ın hesaba erişimini bir süreliğine engellerken, Twitter 8 Ocak itibarıyla Başkan'ın hesabını süresiz askıya aldığını duyurmuştu.

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