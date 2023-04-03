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Teknoloji Twitter'ın logosu değişti! Kuş gitti köpek geldi
Teknoloji

Twitter'ın logosu değişti! Kuş gitti köpek geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-03 21:39:00 -
Twitter'ın logosu değişti! Kuş gitti köpek geldi

Twitter'ı satın alan Elon Musk riskli ve çılgın bir adım attı. Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi. Bu hamlenin ardından Dogecoin'in değeri bir anda fırladı.

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da, gündem olacak bir değişikliğe imza attı. Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

Değeri bir anda fırladı

Sosyal medya devi Twitter’ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirmesi üzerine DOGE fiyatı aniden uçuşa geçerek yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

Dogecoin nedir?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da mavi kuş yerine dogecoin sembolü köpek yer almaya başladı. Kullanıcıların yönelttiği sorulara ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bir kripto para olan Dogecoin, logosunda Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.


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