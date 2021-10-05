  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu
Gündem

Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken facebook.com domaininin ele geçirildiği iddia edildi. Bu söylenti üzerine Twitter'in kurucusu Jack Dorsey, Facebook alan adının fiyatını sorunca sosyal medya kullanıcıları atılan bu tweeti yorum yağmuruna tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 08:52:00 -
Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Alan adının satışa çıkarıldığı iddia edildi

Bu gelişmelerin ardından facebook.com'un alan adının 73 sterline satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

Twtter Ceo'su Facebook'un fiyatını sordu

Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının Facebook'un domaininin satışa çıkarıldığı paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu. Dorsey'in bu paylaşımı kısa süre içinde Twitter'da viral oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay