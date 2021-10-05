Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken facebook.com domaininin ele geçirildiği iddia edildi. Bu söylenti üzerine Twitter'in kurucusu Jack Dorsey, Facebook alan adının fiyatını sorunca sosyal medya kullanıcıları atılan bu tweeti yorum yağmuruna tuttu.
Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Alan adının satışa çıkarıldığı iddia edildi
Bu gelişmelerin ardından facebook.com'un alan adının 73 sterline satışa çıkarıldığı öne sürüldü.
Twtter Ceo'su Facebook'un fiyatını sordu
Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının Facebook'un domaininin satışa çıkarıldığı paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu. Dorsey'in bu paylaşımı kısa süre içinde Twitter'da viral oldu.