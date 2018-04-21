Twitter'ın başı yine dertte!

Twitter'ın uzun süre Periscope markasını haksız şekilde kullandıktan sonra, Scope markasına geçmesinin de marka hukukuna aykırılık oluşturduğunu savunan Türk Şirket tarafından Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde dava açıldı. Davaya bakan mahkeme tarafından Türk Şirketin talebi doğrultusunda alınan 20 Nisan tarihli ara karar uyarınca, Scope markasının 3. kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alındı.

Taraflar arasında devam eden ilgili diğer davalarda Twitter aleyhine alınan karar ve raporlara bir yenisini daha ekleyen bu gelişme sonrası, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'deki akıbeti merak ediliyor.