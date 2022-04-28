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Medya Twitter’ı dünyada en çok kullanan ülke belli oldu
Medya

Twitter’ı dünyada en çok kullanan ülke belli oldu

2022 yılında sosyal medya uygulaması olan Twitter'ı en çok kullanan ülke 76,9 milyon ile ABD oldu. Uygulamanın Türkiye'deki kullanıcı sayısı ise 16.1 milyon kişi olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 14:15:00 -
Twitter’ı dünyada en çok kullanan ülke belli oldu

2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu.

Mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu belirlendi.

Japonya, Hindistan ve Brezilya

Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sırada ise 19 milyon ile Brezilya yer aldı.

Türkiye’de 16 milyondan fazla kişi kullanıyor

Türkiye’de ise 2006 yılında kurulan ve internetin “SMS”i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı.

İHA’nın haberine göre Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.

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