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Teknoloji Twitter'dan yeni ifşa!
Teknoloji

Twitter'dan yeni ifşa!

ABD Kongresi'nin tartışmalı üyesi Adam Schiff'in Twitter yönetimine ABD Başkanı Biden'ın aleyhine olan tweetleri sildirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 20:16:00 -
Twitter'dan yeni ifşa!

Twitter eski yönetiminin yazışmalarını içeren yeni belgeler yayımlandı. Yazışmalarda, ABD Kongresi'nin tartışmalı üyesi Adam Schiff Twitter yönetimine, ABD Başkanı Biden ile ilgili tweetleri sildirmeye çalıştığı yer alıyor.

ABD gündeminin ilk sıralarında yer alan Twitter dosyalarına yenileri ekleniyor.

Şirketin sahibi ve yöneticisi Elon Musk'ın bağımsız gazeteciler aracılığıyla paylaştığı dosyaların 15’incisi yayımlandı.

Twitter yönetimi tepki çekti

Twitter eski yönetiminin yazışmalarını içeren belgelerde, bu kez Demokrat Parti vekili Adam Schiff’in, Twitter yönetimine baskısına yer verildi.

Dosyada, Schiff’in eski ABD Başkanı Trump'ın kendi sayfasından yayınladığı başkalarına ait tweetleri hedef alması dikkat çekiyor.

Schiff'in eski Twitter yönetimine, Demokrat Parti ve Başkan Biden ile ilgili esprili paylaşımları sildirmeye çalıştığına yer veriliyor.

Twitter yönetiminin ise tweetleri mizah içerdiği gerekçesiyle kaldırmayı reddettiği görülüyor.

Schiff’in baskıları sonucu, Trump hakkındaki azil davasına ilişkin makaleleri bulunan New York Post yazarının hesabının kapatıldığı da belirlendi.

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