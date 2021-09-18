Twitter’dan yeni adım: O özellik Türkiye’de durduruldu!

"Gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın" paylaşımıyla Twitter'daki beğeni butonunu çeşitlendiren Twitter, şu açıklamayı yapmıştı:

Şimdi belirli bir süre için Türkiye'de Twitter Reaksiyonlarını test ediyoruz. Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de Twitter kullananların yüzde 90'ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız.

Son sekiz günde olumlu ve olumsuz pek çok yorum alan 'Reaksiyon', Twitter'ın bugünkü paylaşımıyla durduruldu.

Twitter'da yapılan paylaşımda, "Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" denildi.