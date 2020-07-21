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Teknoloji

Twitter'dan yeni açıklama: Bazı hesaplar ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde hackerların siber saldırısına maruz kalan sosyal medya devi Twitter'dan yeni bir açıklama geldi. Dev sosyal medya platformu, saldırganların 8 hesabın verilerini indirdiğini ve bazı bilgilere erişebildiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 04:21:00 -
Twitter'dan yeni açıklama: Bazı hesaplar ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde hackerların siber saldırısına maruz kalan dev sosyal medya platformu Twitter'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Twitter Veri aracını kullanan hackerların 8 hesaba ait hesap bilgilerini, hesap detaylarını ve aktivitelerini indirdiği; hesaplara kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilere erişmeyi başardıkları belirtildi.

Ayrıca hesabı kilitlenmiş olan kişilerin yeniden hesaplarına kavuşmaları için çalışmaların devam ettiğini ifade eden şirket yetkilileri, çalışanların gelecekte bu tür saldırılara karşı daha güvende olması için eğitimlerin sıkılaştırılacağını ve farklı önlemlerin alınacağını kaydetti.

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