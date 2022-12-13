Twitter'dan vahim hata
Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da büyük bir hata yapıldı.
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında "Nijerya hükümet kurumu" olarak etiketlendi.
Bakanlığın hesabından yapılan bir paylaşımda, Twitter'ın bu yanlışlığı düzeltmesi istendi.
Norveç Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Değerli @TwitterSupport, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Bu Başbakan @jonasgahrstore ve Dışişleri Bakanı @AHuitfeldt için de geçerli." ifadesine yer verildi.
Twitter, Bakanlığın paylaşımından birkaç saat sonra yanlışlığı düzeltti.