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Teknoloji Twitter'dan vahim hata
Teknoloji

Twitter'dan vahim hata

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da büyük bir hata yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 19:44:00 -
Twitter'dan vahim hata

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında "Nijerya hükümet kurumu" olarak etiketlendi.

Bakanlığın hesabından yapılan bir paylaşımda, Twitter'ın bu yanlışlığı düzeltmesi istendi.

Norveç Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Değerli @TwitterSupport, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Bu Başbakan @jonasgahrstore ve Dışişleri Bakanı @AHuitfeldt için de geçerli." ifadesine yer verildi.

Twitter, Bakanlığın paylaşımından birkaç saat sonra yanlışlığı düzeltti.

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