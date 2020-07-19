Twitter'dan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde siber saldırının hedefi olan dev sosyal medya platformu Twitter, yüksek takipçili hesapları hackleyip bitcoin dolandırıcılığı yapan hackerlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket yetkilileri, hackerların bu hesapların şifresine ulaştığına dair bir bulgunun olmadığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Saldırganların şifrelere eriştiğine dair hiçbir kanıtımız yok. Şu anda şifrelerinizi sıfırlamanın gerekli olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerine yer verildi.

"130 hesap hedef alındı ancak sadece birkaçı ele geçirildi"

Ayrıca şirket yetkilileri, gerçekleşen siber saldırısında hackerların 130 hesabı hedef aldığını ancak bunlardan yalnızca birkaçına erişim sağlayarak tweet atabildiklerini kaydetti.