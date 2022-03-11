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Teknoloji Twitter'dan kullanıcılarını kızdıracak bir değişiklik daha!
Teknoloji

Twitter'dan kullanıcılarını kızdıracak bir değişiklik daha!

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılara saç baş yolduracak bir strateji benimsiyor. Platformun, ana sayfadaki tweet'leri kronolojik sıraya göre görmeyi zorlaştırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:06:00 -
Twitter'dan kullanıcılarını kızdıracak bir değişiklik daha!

Twitter, sinir bozucu bir şekilde kronolojik beslemenizi görmeyi biraz daha zorlaştıran bir değişiklik sunuyor. Şirket, algoritmik olarak sunulan 'Home' (Ana sayfa) ve 'En Son' (ters kronolojik) zaman çizelgeleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan tasarım değişikliğini açıkladı. Ayarlamak için sağ üst köşedeki ışıltı simgesine dokunmanız gerekiyor. 'En son tweet'lere geç' seçeneğine döndüğünüzde son tweet'leri göreceksiniz. Ancak 'Ana sayfaya geç' seçeneği de yer alıyor. Ana sayfa akışında ise, öncelikli olarak önerilen tweet'lere yer veriliyor.

iOS uygulamasında sabitlenmiş listeler kullanıyorsanız, bu düzen tanıdık gelebilir. Twitter, özelliğin ilk olarak iOS'ta kullanılabileceğini ve Android'e ve web'e yakında geleceğini söylese de birçok Android kullanıcısı şu anda uygulamayı güncelleyerek bu özelliği deneyimleyebilmekte. Bu arada, söz konusu özellik Ekim ayında test edilmeye başlanmıştı.

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