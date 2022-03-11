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Teknoloji Twitter'dan flaş Ramazan kararı!
Teknoloji

Twitter'dan flaş Ramazan kararı!

Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Twitter Ramazan ayına özel uygulama simgesi geliştiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 20:03:00 -
Twitter'dan flaş Ramazan kararı!

Sosyal medya kullanıcılarına yönelik yapılan yeniliklere Twitter da katıldı. Twitter'ın, Ramazan ayı temalı uygulama simgesi geliştirdiği belirtildi.

Mobil uygulama sızıntılarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, Twitter Blue hizmetine eklenecek yeni uygulama simgelerini paylaştı. Paluzzi’ye göre şirket dört yeni simge tasarlamış durumda ve bunlardan bir tanesi her yıl 30 gün oruç tutulan Ramazan ayını da kapsıyor. 

 

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