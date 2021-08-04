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Teknoloji Twitter'dan flaş karar! Kaldırıldı
Teknoloji

Twitter'dan flaş karar! Kaldırıldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, hikaye paylaşma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 15:14:00 -
Twitter'dan flaş karar! Kaldırıldı

Twitter, sosyal medya uygulamalarında "story" olarak bilinen ve 24 saatlik hikaye paylaşımı yapılan uygulaması "Fleets"i kaldırdı

Twiter'ın Kasım 2020'de hayata geçirdiği Fleets isimli '24 saatlik paylaşım' sistemi dün itibariyle kaldırıldı. Artık neredeyse hemen her platforma gelen kısa süreli video içerik özelliğini bundan böyle kullanmak mümkün değil. Mobil uygulamaların en tepesinde yer alan bu bölüm tamamen ortadan kalktı. Bu bölüme artık Fleets yerine Clubhouse benzeri ses odaları olan Spaces sistemi gelecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre Twitter, Fleets'in kullanıcılar tarafından benimseneceğini ve kısa süre içinde geniş bir kitleye yayılacağını umuyordu. Fakat beklenen olmadı. Twitter Tüketici Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ilya Brown'un bu denemeyle alakalı bir açıklaması da var:

"Yaklaşımımızı geliştirmiyor ve özelliklerimizi arada bir azaltmıyorsak yeterince risk almıyoruz."

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